23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında bu sabah Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek yetkilileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

TATAR: ÇOCUKLAR BİZLERİN EN DEĞERLİ VARLIKLARI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, bu bayramı çocuklara armağan etttiği için teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında çocuklara seslenerek, ulusal egemenliğin önemini vurgulayan Tatar, “Egemenlik, kendi kimliğimizle, değerlerimizle, milli ve manevi duygularımızla bu topraklarda varlığımızı sürdürmemizin yegâne teminatıdır” dedi. “Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarken onların bizlerin en değerli varlıkları olduğunu, geleceğin umut ve teminatı olduğunu da buradan belirtmek istiyorum” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'ne de KKTC’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ta 1920 yılında, 104 yıl önce, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bugünün ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler de dahil deprem bölgelerinde hayatını kaybeden tüm çocukları rahmetle anarak bitiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Onlara ve ailelerine saygılar sunuyorum” dedi.