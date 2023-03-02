Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı’nı ziyaret ederek Başkan Hakkı Müftüzade, laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Cemal Gürkan’la bir araya geldi.

Ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen depremlerde kaybettiğimiz canlarımızın kimliklerinin tespit edilmesi ve ülkeye getirilmesi konusunda ülkemizdeki adli tıp uzmanlarının, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adli tıp uzmanları ile iş birliği içerisinde göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi DNA Laboratuvarı uzmanlarının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da eşlik etti.