56 ülkenin yer aldığı konseyin temsilci heyetine, ev sahibi olarak Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlık yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu’ndaki kabulün ardından Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, Fas, Dubai, Romanya gibi ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı heyete teşekkür belgesi takdim etti. Tatar ayrıca Cumhurbaşkanlığı dönemindeki çalışmalarının anlatıldığı kitabı da konuklara takdim etti.

Kabulde, kendisine tanıtılan delegasyon üyelerine hitaben Türkçe ve İngilizce seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusundaki iki devlet vizyonunu anlatıp, sağlık ve turizmin önemine işaret etti. KKTC’nin bu yönde yaptığı yatırımları ve taşıdıkları önemi de anlatan Tatar, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin ağırlanmasından dolayı Savaşan’ı tebrik etti.

Tatar, turizm adası KKTC’nin, sağlığa da çok büyük önem verdiğine işaret etti ve KKTC’nin, bölgesindeki en iyi otel ve sağlık yatırımlarına sahip olduğunu kaydetti. Tatar, gelişmiş ülkelerden dahi gelerek KKTC’de sağlık hizmeti alanlar olduğunu ifade ederek, ülkede çok sayıda öğrenci ve yatırımcı olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’in en önemli adası ve dünyanın merkezi olduğunu belirten Tatar, bölgede, sağlık turizmi olarak ilk akla gelenin KKTC olması gerektiğini ve o yönde çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs’ta siyaset yapmadan sağlık ve turizm gibi alanlarda iş birliği yapabileceğini ifade eden Tatar, bu tür iş birliklerinin iki toplum için de olumlu olacağını belirtti.

Küresel bütünleşmeyle potansiyelin artacağına vurgu yapan Tatar, pandemi sonrası sağlığa daha büyük önem verdiklerini de söyledi.

Tatar, turizm ile sağlığın birlikte önemli bir hizmet alanı olduğunu ifade ederek, bu konuyu gündemde tutan ve ülkeye katkı yapan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da tebrik etti.

Ahmet Savaşan da kabulde söz alarak, KKTC’nin Dünya Sağlık Turizm Konseyi’ne üyelik sürecini anlattı ve KKTC’nin 56 ülkenin bulunduğu konseyde bayrağı devraldığını kaydetti. Dünyadaki sağlık turizmine yön verecek çalışmalar yaptıklarını ifade eden Savaşan, KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü de artıracaklarına inanç belirtti.

Toplantılarda, önlerindeki yıl için yol haritasını belirlendiklerini anlatan Savaşan, dünyanın 12 coğrafyasından KKTC’ye gelip kendilerini yalnız bırakmayan konsey üyelerine teşekkür etti, KKTC’de bulunan üyelerin ülke tanıtımına da ivme kazandıracaklarına inandığını söyledi.