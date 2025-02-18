Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanlığına seçilen Duygu Adahan Kuran'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Eczacıların yaşadığı sorunlara değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir çok eczacının haksızlığa uğradığını belirtti ve en erken zamanda bu konunun çözüme ulaştırılmadı temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin her türlü sorunun aşılması için gereken adımları attığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda yürütülen çalışmalara destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eczacı ve eczane sayısının giderek arttığına işaret ederek sektörün büyük olduğunu ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bilim çağında gelişmeleri takip edip, vatandaşa sunmanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu bağlamda ülkenin farklı yerlerindeki eczacıların en iyi şekilde halka hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık sektöründe emek veren, halka hizmet sunan tüm eczacılara başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Duygu Adahan Kuran ise, eczacıların çok zor bir süreç yaşayıp, haksızlığa uğradığını ifade etti ve bu sürecin sonlanması temennisinde bulundu.