Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ekonomik sektörlerin arka arkaya yaşanan olumsuzluklar nedeniyle etkilendiğini, temel gıda maddesi olarak un ve ekmeğin halkın karşılayabileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümet ile ilgili kuruluşların bu sektörü özenle değerlendirmesi gerektiğini belirten ve “yerli üreticiyi günün şartlarına göre her zaman korumak gerekiyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, dışarıdan gelen ürünlerden dolayı haksız rekabetle karşı karşıya kalınabildiğine değindi.

Tatar, ülke ekonomisinin daha güçlü bir yapı ile devam edebilmesini sağlamanın önemli olduğunu da sözlerine ekledi.