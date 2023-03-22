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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web Tv'de, Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu. Tatar, programda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den kablo ile elektrik bağlanması konusunda konuşan Tatar, bunu Güney Kıbrıs'la beraber yapmak istediklerine vurgu yaparak, Güney'in bu iyi niyetli yaklaşımına da karşı çıktığını belirtti.

Tatar, şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye'den kablo ile elektrik gelmesi söz konusu. Keşke Rumlar da bunu kabul etse ve bu elektrikten beraber faydalansak, beraber enterkonnekte olsak. Güney Kıbrıs Yunanistan üzerinden enterkonnekte olmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki gelin bize 40 mil uzaklıktaki Türkiye'den bağlanalım. Türkiye'de AB'de bu sisteme bağlı. Türkiye Güney ve Kuzey beraber bağlanırsa bu çift yönlü sisteme elektrik sorunu çözülecek. Kablo ile elektrik getirilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararlıdır"