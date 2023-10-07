Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiği zafer sonrasında güçlü bir şekilde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı’na seçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yüzde doksandan fazla katılımla, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirilen 4. Olağan Büyük Kongre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elde ettiği zafer ve yaptığı açıklamaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ak Parti Genel Başkanı olarak TC’nin yeni dönemdeki vizyonu, kalkınma, gelişme ve refah noktasındaki yükselen hedeflerinin milleti başarıdan başarıya taşıyacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıların KKTC’ye de yansıması temennisini dile getirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti ailesini kutluyorum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum ve yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkili organlara seçilenleri ayrıca kutluyorum.”