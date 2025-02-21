Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, infial yaratan bu olayın faillerinin polis tarafından belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inandığını belirterek, olayın takipçisi olduğunu söyledi. Tatar, eşeklerin öldürülmesi olayıyla ilgili bilgisi olanların polise bilgi verip yardımcı olması çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ise, olayla ilgili polis soruşturmasının yürütüldüğünü ifade ederek, olayla bilgisi olanların polise bilgi vermesiyle soruşturmanın hız kazanacağını kaydetti.