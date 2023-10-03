Evkaf, büyük bir özveriyle okullara katkı sağlamaya devam ediyor

Evkaf, büyük bir özveriyle okullara katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, adada barışın teminatı olan, Kıbrıslı Türklerin huzur ve güvenliğini sağlamak için teknoloji ve imkanlarla donatılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin varlığının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmaların önemine de işaret ederek, Kıbrıs Türk halkı adına Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç’a görevinde başarı da diledi.