İstanbul’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fulya Acıbadem Hastanesi’nde önemli bir ameliyat geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş’ı da ziyaret etti.

Göktaş’a geçmiş olsun dileklerini ileten ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutladı.

Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli mertebelerde ülke sporuna uzun yıllar büyük emekleri olmuş, eski müsteşarlarımızdan ve Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Onursal Başkanı Süleyman Göktaş’ı, önemli bir ameliyat geçirdiği İstanbul’da Fulya Acıbadem Hastanesi’nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim ve sağlık durumu hakkında bilgi aldım.

Bu vesile ile emeği gecen tüm doktor ve sağlık çalışanları ile onların nezdinde tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, herkese sevdikleri ve ailesiyle sağlık dolu bir yaşam diliyorum.”