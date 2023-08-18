Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs TV'de yayınlanan bir programa katılarak Halil Esendağlı’nın sorularını yanıtladı.

Yiğitler-Pile Yol Projesi'ne ilişkin Birleşmiş Millet ile yaşanan polemiğe değinen Cumhurbaşkanı Tatar, konunun tamamen insani olduğunu ve Pile halkının ulaşım sorununu çözme niyetinde olduklarını kaydetti.

Yolun büyük bir kısmının KKTC toprağı olduğunu söyleyen Tatar, BM’ye yönelik “Hangi sıfat ile benim toprağımdaki işe engel olmaya çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Haziran ayında yapılacak bu işlemin BM Temsilcisi Steward’ın yurt dışında olması nedeniyle geciktiğini anlatan Cumhurbaşkanı, Steward’ın adaya gelmesi sonrasında gerekli adımın atıldığını kaydetti.

"İngiliz İdaresi adım atmadı "

Cumhurbaşkanı Tatar yaşanılan süreç ile ilgili önemli bilgiler paylaştı:

“Uzun zamandır beridir bu projeyi ilgili makamlarla tartışıyoruz çünkü Pile halkı çok mağdur. Pile bildiğiniz gibi ortak bir köy. Rum tarafı nasıl Larnaka’ya yol yaptıysa gidip geliyorsa bizim de Beyarmudu üzerinden diğer tarafa ulaşılması gerçekten zor çünkü İngiliz Üssü Dikelya bölgesinden geçmeniz gerekiyor ve orada egemenlik hakkımız olmadığı için yol genişletme çalışmalarını yapamıyoruz. Pile halkı çok şikayetçi çünkü 10 dakikalık yolu 1 saatte gidip geliyorlar ve bu da zaman alıyor. Rumların da bu tarafa geçmesi ile daha da yoğunlaşmış bir trafik vardır ve o kapıdan geçmeleri de daha bir sıkıntı yaratıyor. O bölgede batı kapısı dediğimiz bir kapı vardır ve onun kullanılması ile ilgili başvurular olmuştur ama ona da olumlu bir yanıt verilmemiştir İngiliz İdaresi tarafından. O bölgedeki İngiliz zihniyeti çok iyi bilinir, o bölgede yaşayanlar tarafından ve o bölgenin eski Belediye Başkanı İlker Edip bunu daha iyi bilecektir çünkü o bölgeye su götürmek için boru hattı çekmeye çalıştığı zaman İngiliz İdaresi tarafından mahkemeye verilmiştir çünkü bir kısmı İngiliz topraklarından geçtiği için İlker Edip’i mahkemeye verdiler. Zihniyeti düşünebiliyor musunuz? Böyle bir zihniyetle maalesef karşı karşıyayız ve bir türlü Pile halkını rahatlatmaya yönelik attığımız adımlar başarılamadı.”

“Birilerinin toprağı işgal edilmiyor”

Yaşanılan olumsuzluklardan dolayı alternatif yol projesi olarak düşünülen bu projeyi KKTC kurum ve kuruluşları ve BM ile tartışıldıktan sonra hiçbir hata yapılmaması için en ince ayrıntısına kadar düşünülerek adım atılması noktasına gelindiğini anlatan Tatar, “Nitekim Yiğitler-Pile yolunun büyük bir kısmı bizim KKTC toprağıdır. Bizim kesinlikle kararımız bu yöndedir. Bugün maalesef bu bölgenin ara bölge olduğuna dair çeşitli yazılar geliyor bizlere ve tüm KKTC makamları bu yol çalışmalarının KKTC sınırları içerisinde yapılmakta olduğunu ve bunun sadece insani boyutu olduğunu dile getiriyor. Neticede bu yol Pile halkının gidiş gelişini rahatlatmak için yapılıyor ve kesinlikle birilerinin toprağını işgal etmek için yapılmıyor. Bizim yaklaşımımız budur ve bu yönde BM ve AB’yi bilgilendirdik. Bizim Dışişleri Bakanımız bütün görüşmeleri bu bağlamda yapmıştır ve Türk tarafı kendisini anlatabilmiştir diye düşünmek istiyorum” dedi.

“Hangi sıfat ile benim toprağımdaki işe engel olmaya çalışıyorsunuz?”

Cumhurbaşkanı Tatar, iş araçları ile BM araçlarının çekilmesine yönelik yayınlanan videolar konusunda da değerlendirmede bulundu, net bir mesaj verdi:

“O videolarda gördüğünüz bizim ekiplerimize bir görev verilmiştir ve bu ekipler bu yolu başlatmıştır. Siz şimdi bizim toprağımıza gelir ve bu yolu durdurmaya çalışırsanız devam eden işe müdahale etmiş olursunuz. Siz hangi yetki ve sıfatla benim toprağımda bu işe engel oluyorsunuz? İşin doğrusu KKTC toprakları ve sınırları içerisinde Pile halkının rahatlatılması için Pile halkının şimdiye kadar yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yapılmaktadır. Yolun 10 kilometreye yakın bir uzunluğu vardır, Yiğitler tarafından başlatılmıştır. Yiğitler-Pile yolunun tamamlanmasıyla Pile halkının rahatlatılmasının yanında Yiğiteler, Erdemli, Kırıklale ve Dilekkaya’ya kadar olan bölgeye kadar gerekli çalışmalar devam etmektedir. O bölgede de hem bir canlanma olur, hem de Pile halkı o yollardan geçip Lefkoşa’ya kadar seyahatlerini yapabilirler bu en doğal haklarıdır. KKTC’nin bunu yapması Kıbrıs Türk halkının rahatlığı ve seyahati için ciddi ve önemli bir hamledir.”

“Steward beklendi ve çalışma başlatıldı”

Yaşanılan sıkıntıyla ilgili kendisinin Rum makamları ile herhangi bir teması olmadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu işlerin haziran ayında yapılmasının planlandığı ancak BM yetkilisinin yurt dışında olması nedeniyle aksadığını söyledi.

Tatar BM’nin konuyu geciktirdiğini belirterek, kendilerinin Pile halkı için bu adımı attıklarını kaydetti. Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“Rum makamları ile benim doğrudan bir görüşmem olmadı bu konuyla alakalı ama bunu Dışişleri Bakanımız üzerinden ayrıntılı bir şekilde BM’e çok önceden anlattık. Bizim görüşümüz bu işin Haziran ayında yapılmasıydı ve Haziran ayında her şey hazırdı fakat burada bulunan Özel Temsilci Amerika’ya ziyarette bulundu ve daha sonrasında Kanada’ya tatile gitti ve dendi ki Colin Stewart geri döndüğünde bu iş başlasın ve Colin Stewart şu anda da geri döndü ve verilen söz üzerine bu iş şimdiye kadar geciktirildi. Bu bir zamana oynamadır. Bu işi yaptırmamak için yapılan bir hamledir dolayısıyla biz bu kararlığı gösterip bu çalışmaya başladık dolayısıyla hayırlısı olacağını umuyorum çünkü bu Pile halkına yönelik bir adımdır.”

“Bu yol bir ihtiyaçtır”

Yapılan yolun bir ihtiyaç olduğunu ısrarla vurgulayan Tatar, “Bu yol bir ihtiyaçtır insani maksatlar için bir ihtiyaçtır dolayısıyla başkalarının buradan farklı manalar çıkarmalarının hiçbir gereği yoktur. Bazı bizi suçlayıcı gereksiz tepkiler olmuştur ama şunu hatırlatmak istiyorum Rum tarafı ara bölgeden İskele’ye, Larnaka’ya gitmiştir. Buna neden ses çıkarmadılar?” diye sordu.

Söz konusu yolun büyük bir bölümünün KKTC sınırları içerisinde olduğuna değinen Ersin Tatar, “1974 yılından beri ortak bir köy olan Pile halkının, Güney Kıbrıs’a gittiği gibi Kuzey Kıbrıs’a da gidip gelebilmesi lazım. İngiliz topraklarından geçip gidildiği için hal belli, Pile halkının şikayetleri ortada. Bunun giderilmesi için yapılan bir hamledir burada başka hiçbir niyet yoktur” ifadelerine yer verdi.