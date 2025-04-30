Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cenevre’de yapılan gayriresmi genişletilmiş toplantıda, gençliğe yönelik çalışmalar için ortak bir teknik komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun hayata geçmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.