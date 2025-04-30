Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cenevre’de yapılan gayriresmi genişletilmiş toplantıda, gençliğe yönelik çalışmalar için ortak bir teknik komite kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun hayata geçmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti.
İki Taraflı Gençlik Teknik Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter ise, iki tarafın gençlerini ortak projeler etrafında bir araya getirmeyi ve gençliğe dair konularda iki taraf arasındaki diyaloğu artırmayı hedeflediklerini ifade ederek bu bağlamda çalışmalarını devam ettireceklerini kaydetti.