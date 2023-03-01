Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki deprem bölgelerine taziye ziyareti kapsamında Gaziantep’in ardından Kahramanmaraş’a geçerek, Karacasu Konteyner Kent ile Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ndeki Çadır Kenti ziyaret etti.

Depremzedelerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini ileten Tatar, çocuklarla da vakit geçirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Konteyner Kent ve Çadır Kent’teki yaşam alanlarında vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş halkına şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerini sundu.

6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşandığını dile getiren Tatar, Türkiye’nin gücüyle, yetkinliğiyle, becerisi ve başarılarıyla organize edilen yerleşim alanında yaraların sarılması için olağanüstü bir gayret gösterildiğini kaydetti.

Herkesin bu süreci atlatmaya çalıştığını belirten Tatar, “Biz de KKTC’de acılar yaşadık” diyerek, Adıyaman’da Gazimağusa TMK öğrencisi voleybolcuların İsias Oteli enkazında hayatlarını kaybettiğini ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman Türkiye ile tasada ve kıvançta beraber olduklarını vurguladı.

“Sizlerin acısı bizlerin acısıdır. Sizlerin mutluluğu bizlerin mutluluğudur” vurgusu yapan Tatar, deprem bölgelerinde yapılacak çalışmalarla en yakın tarihte hayatın normale döneceğine inanç belirtti.

Bundan sonraki süreçte yapılacak binalarda mutlaka gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle bir yıkım yaşanmayacağı bir süreci inşallah hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Acıları paylaştığını ifade eden Tatar, “Birlikte yaşadığımız acıyla daha da kenetlenmiş durumdayız” şeklinde konuştu. Böyle günlerde milletin birlik ve beraberlikle daha da güçlenmesinin önemini vurgulayan Tatar, olağanüstü şartlarda bu şekilde bir yaşam merkezinin kurulmasının başarı olduğunu söyledi.

Tatar, yaraların sarılması için olağanüstü gayret gösteren tüm yetkililere ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanlara teşekkür etti.

Kahramanmaraş’a 10 Şubat tarihinde resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini ancak depremden sonra bu ziyaretin ertelendiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, hayat normale döner dönmez bu resmi ziyareti gerçekleştireceğini ve Sütçü İmam Üniversitesi’nde konferans vereceğini söyledi.

Dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bütün zorlukları aşmak için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Tatar, bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yaralar sarılır sarılmaz resmi bir ziyaretle aranızda olacağım” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın ardından Adana’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından bu gece Adana üzerinden yurda dönecek.