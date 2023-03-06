Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretlerinde Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik ederken, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ziyaretinde Okul Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ni ziyaretinde ise Okul Müdürü Candan Kortay ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde öğrenci konseyi tarafından çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, okul anı defterini imzalayarak öğrencilerle birlikte okul içinde bulunan zeytin fidanlığına 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmenleri anısına zeytin fidanı dikti.

Sohbet toplantısında, ülkemizin en seçkin okullarından birinde öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremde kaybettiğimiz canların hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Deprem felaketinin, coğrafyanın bütün dengelerini değiştirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, olası bir depremden önce birtakım tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Okulunuzun adı, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi… 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın talimatını veren dönemin Başbakan’ı Bülent Ecevit’in adını almıştır. Onun kalbimizdeki yeri bambaşkadır. Eğer Mehmetçik adaya çıkarma yapmasaydı, burası tartışmasız bir şekilde Yunan adası olacaktı. Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in en kritik bölgesinde bulunan önemli bir adadır. Kıbrıs Türk halkı kendi ayakları üzerinde durabilmiş, direnebilmiş ve bugün bir devlet sahibi olmuştur. Bunlar, dünyada bir halkın özlediği ve hedeflediği en büyük erdemdir.

Karşı tarafın hedefi bizi Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin bir parçası haline getirmektir. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Eğer bir antlaşma olacaksa bu, iki devletin iş birliğiyle olacaktır. Bu topraklarda eğer bağımsız ve hür bir şekilde kendi değerlerimiz ve inançlarımızla varlığımızı sürdüreceksek, bu da kendi devletimizin çatısı altında olacaktır. Kıbrıs Türk halkını azınlık durumuna düşürecek hiçbir antlaşmayı kabul etmeyeceğiz.”

“KKTC, bu coğrafyadaki istikrarın anahtarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu devletin ilelebet yaşayacağını vurguladı.

Uygulanan kısıtlama ve ambargolarla gençlerimizin birtakım etkinliklere katılamadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan bu insanlık dışı ayıbın, asla kabul edilmemesi gerektiğini ve çocuklarımız için mücadelemizin devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim en büyük şansımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Türkiye, güçlü bir devlettir ve her zaman her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur. Bu coğrafyada doğmuş, büyümüş biri ve halkla bir arada olabilmenin bana verdiği mutlulukla görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Halkı dinlemek lazım, halkın size verdiği mesajları değerlendirip ona göre siyaset geliştirmek lazım” dedi.

Dünyada sel baskınları, deprem, yangın gibi insanlığı sınayan doğal afetler meydana gelmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Şubat depreminin ardından meydana gelen gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

“Türkiye’de meydana gelen depremlerde enkaz kaldırma çalışmalarına katılan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli ve katkı koyan herkese teşekkür ederim. Kurum ve kuruluşlarımızın yardımı ve vatandaşların bağış ve desteğiyle KKTC, bir bütün olarak bu enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı da, deprem bölgesine yardımda bulunmak için koordineli ve başarılı bir şekilde çalışmıştır. Keşke kaybettiğimiz canlarımızı sağ kurtarabilseydik. Kıbrıs Türk halkı bu acıyı birlikte yaşadı. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dilerim.”

Güney Kıbrıs’la da iletişimin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iletişimi destekleyen bir Cumhurbaşkanı olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e deprem konusunda da iş birliği önerdiğini dile getirdi.

Gençlerle sohbetinde Cumhurbaşkanı Tatar, hayat boyu eğitimin önemine değinerek öğrencilere iyi karakter sahibi olmaları ve sağlıklı, spor yapan bireyler olarak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiği yönünde görüşlerini paylaştı.

Onurlu yaşamın ve çalışmanın önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar dil öğrenmenin, özgüven sahibi olmanın ve bilgiye ulaşmanın başarı elde etmek için önemli adımlar olduğunu söyledi ve KKTC vatandaşı olarak geleceğe katkı koyacak bireylerin yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Devleti’nin ambargolara rağmen bu coğrafyada egemen bir devlet olarak başarılı gençlerle birlikte dünyaya özgüvenli bir duruşla mesaj verebildiğini söyleyip bunun bir başarı öyküsü olduğunu belirtti.

Bu çağlarda kurulan arkadaşlıkların değerli ve anlamlı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilere eğitimin yanı sıra karakter, özgüven sahibi ve güvenilir bireyler olması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm öğrencilere başarılar dileyerek her alanda başarı gösterebilen gençlerimizin, ülkemizi geleceğe en iyi şekilde taşıyacağına inanç belirtti.