Tatar, “Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu sonrası yapılan açıklamada yer alan ifadeler bizleri ziyadesiyle memnun etmiş daha da güçlü kılmıştır.” Dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Guvenlik Kurulu'nun açıklamasında, özel statüye sahip Pile Köyü’nde ikamet eden vatandaşlarımızın haklı talepleri doğrultusunda tamamıyla insancıl bir ihtiyacı karşılamaya yönelik yapımına başlanan Yığitler-Pile yolu inşasına karşı BM Barış Gücü tarafından ortaya konan çifte standartlı yanlı tutuma dikkat çekilmiştir. İlave BM askerinin bölgeye taşınmasıyla ortaya konan bu tutum, ne tarafsızlık ilkesiyle ne de barışı koruma anlayışıyla bağdaşmaktadır.

Bu olaylar da açıkça göstermektedir ki, BM Barış Gücü’nün ülkemizdeki faaliyetlerinin yazılı bir mutabakatla yasal bir zemine oturtulması elzemdir.

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslarası hukuk ve anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı sayesinde Kıbrıs’ta barış ve huzur ortamı sağlanmıştır. Bugün güvenlik kaygısı duymadan, huzur içinde bir yaşam sürebiliyorsak bunu kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücüne borçluyuz.

Bu vesile ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Güvenlik Kurulu'na Şahsım ve halkım adına teşekkür ederim.”