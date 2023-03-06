Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türkü'nün her zaman Anadolu’daki kardeşleriyle iç içe olduğunu ve aynı duyguları yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Acıda ve sevinçte biriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden canlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek böyle şiddetli bir depremin, asrın depremi olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı olarak birbirlerine taziyelerini sunduklarını ifade etti.

Yaraların en erken zamanda sarılmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonra olası depremlere karşı tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak; “Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlet olarak gereğini yapacaktır. Plan, program içerisinde enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıktan sonra farklı projelerle deprem bölgelerinde mağdur olan vatandaşlara sahip çıkılacaktır. Hükümetimiz ve Kıbrıs Türk halkı da bu süreç içerisinde elinden gelen yardımı yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Halkımızda, deprem bilinci daha da yerleşmiştir. Öncelik okullarımız ve hastaneler olmak üzere binaların depreme dayanıklılık testleri yapılmaya başlanmıştır. Umarım bir daha böyle felaketler yaşanmaz” dedi.