Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i tebrik ederek, partisine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğunun ardından İngiliz yönetimine girdiğini daha sonra İngiltere’nin adadan ayrılmasıyla Kıbrıs’ın bir Helen adası olması için Rum-Yunan ikilisinin uğraş verdiğini ancak Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye’nin desteğiyle mücadele verip direndiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği ve çıkarları için örgütsel, ekonomik ve siyasal anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin desteklediği yeni siyaset olan ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devletin iş birliğine dayalı bir antlaşma’ istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik ve eşit statünün kabul edilmemesi durumunda resmî müzakerelere geçilemeyeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türklerinin haksız ambargolarla dayatma bir çözüme zorlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün ortadan kaldırılması ve asker bulundurmasına son verilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılını ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

CHP Genel Başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağını açıklamasıyla büyük bir destek aldığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olarak Kıbrıs Türklerinin bir devlet sahibi olmasının önemine dikkat çekti.

Uluslararası camia tarafından Kıbrıs Türklerine geçmişte verilen sözler düşünüldüğünde halen daha ambargo uygulanmasının bir samimiyetsizlik olduğuna işaret eden CHP Genel Başkanı Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplantılara davet edilmesi ve gözlemci üye olarak katılmasını önemseyip, desteklediklerini kaydetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne “kardeş vatan” tanımlaması yaptıklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, muhalefette olmalarına rağmen Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın çıkarına olan konularda her zaman yapıcı olmaya devam edeceklerini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile kurulan resmî ve sıcak ilişkililerin devam etmesini temenni etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanı İdari Daire Müdürü Osman Çağakan hazır bulundu.