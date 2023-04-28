Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bütün sektörler gibi süt ürünleri sektörünün de ilerleyen dönemlerde çok daha fazla gelişeceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, pandemi döneminde çok büyük sıkıntıların yaşandığını ifade ederek, ekonomik kriz ve 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı kamu maliyesinin etkilendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin, süt üreticilerinin sorunlarıyla ilgili yaptığı çalışmaların olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı olarak da çalışmaların takibinin yapıldığını dile getirdi. Süt ürünlerinin, sektörde önemli bir halka olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, en erken zamanda yaşanan sıkıntıların aşılması temennisinde bulundu.

Bir devletin yaşayabilmesi için nüfusa ihtiyaç olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, güçlenen zemin üzerinde bütün sektörlerin daha fazla gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretinden dolayı Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği Başkanı Mahmut Erden ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.