Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Ankara’da düzenlenen Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi II. Uluslararası Sempozyumu’ndan dolayı Başkent Ünviersitesi ve TİKA’ya teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün, Dr Fazıl Küçük liderliğinde 1974 öncesinde özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiğini, Türkiye’nin müdahalesiyle bağımsızlığına kavuştuğunu ve devletini kurduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akkdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşanıldığını söyledi.

Ramazan akşamında iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; Türkiye Cumhuriyeti, Mehmetçiklere ve Türk halkına şükranlarını sundu.

Kıbrıs Türkü’nün kültürü, sanatı ve gelenekleriyle varolduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, milli ve manevi değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

TİKA’nın, dünyanın farklı bölgelerinde insanlığa yardım yaptığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kültürel mirasın korunmasında ve Osmanlı Devletinden gelen eserlerin restorasyonunda, turizme ve kültürel milli varlığa kazandırılmasında, TİKA’nın desteklerinin devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, TİKA’nın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Dinde, kültürde ve maneviyatta hayırlı işler yapmanın her zaman önemli olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Yetimlerimiz bizlerin öz evlatları her zaman önemli değerli bireyler olarak onların geleceği için her şeyin yapılabileceği mesajının verilmesi ayrı bir güzelliktir. “ dedi.

Vakıflar İdaresi'nin 1571’de Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’a gelmesiyle kurulan ilk kuruluş olduğunu ve 3 bine yakın vakfın bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar “Vakıflar İdaresi üzerinden bizlerin ataları, dedeleri ve geçmiş kuşakların vakfettiği malların gelirleri, hayırlı işlere kullanılmaktadır. Durumu iyi olanın, ihtiyaçlı olana yardım etmesi, toplumdaki birlik, beraberliği ve maneviyatı korumak ve geleceğe bu duygularla emin adımlarla yürüyebilmek bizlere yakışandır. Biz onu yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

İftar yemeği sonrası Cumhurbaşkanı Tatar, TİKA tarafından himaye edilen yetim çocuklara hediyeler verdi.