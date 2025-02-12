Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin hâlâ ambargolara maruz kaldığını ve Türkiye üzerinden dünyaya açıldığını belirtti. Tatar, Türk dünyası ile uluslararası bazı temasların yapılmasının önemini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti ile artan temasların elzem olduğuna dikkat çekti.