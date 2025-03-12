Türkiye Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alacak görüşme KKTC saati ile 13.00’te gerçekleştirilecek.
-Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ankara temasları
Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Orhan Erdem ve bazı milletvekilleriyle de değerlendirme toplantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den, Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına katılacak teknik heyet ile de istişarede bulunacak.