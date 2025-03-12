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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den, Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına katılacak teknik heyet ile de istişarede bulunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Orhan Erdem ve bazı milletvekilleriyle de değerlendirme toplantısı yaptı.

Lefkoşa’da Sahte Ehliyet Vakası: Bir Kişi Tutuklandı

Lefkoşa’da Sahte Ehliyet Vakası: Bir Kişi Tutuklandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alacak görüşme KKTC saati ile 13.00’te gerçekleştirilecek.

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