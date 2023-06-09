Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile düzenlenen "vekaletle kurban" organizasyonuna deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurbanını bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı adına TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Abdulkadir Boşal, bağıştan dolayı teşekkür ederek, bağış makbuzunu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.