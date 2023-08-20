Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan’daki 3. Meykin Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci olan Begüm Tekakpınar’ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj şöyle:

“Kırgızistan’’da Türksoy’un düzenlediği 3. Meykin Asya Müzik Festivali'ne KKTC'yi temsilen katılan Begüm Tekakpınar festival birincisi seçilmiştir. 13 ülkeden 16 şarkıcının katıldığı yarışmada festival birincisi seçilen Begüm Tekakpınar'ı kutluyor ve tebrik ediyorum.”

Tatar’dan Ulaç’a tebrik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda birinci olan Doğukan Ulaç’ı da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından İstanbul Valiliği’nin koordinasyonu ile düzenlenen ve 5 kıtadan 77 ülkeden bin 331’i Türkiye’den, bin 310’u yabancı, 738’i kadın, bin 903’ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 641 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası 35. Yüzme Yarışı'nda Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç’ın genel klasman erkekler kategorisinde 41:22'lik derecesiyle 1’inci gelerek tarihi bir başarıya daha imza attığını büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyorum. Doğukan Ulaç bilindiği üzere Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında bu yıl elde ettiği birinciliğin yanı sıra 2018 ve 2022’de de genel klasman erkekler kategorisinde birinci olmuştu. Bu vesileyle böylesine büyük bir gururu bizlere yaşattığı için Doğukan Ulaç’a, antrenörüne ve ailesine teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum.”