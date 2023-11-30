Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli gelir kaynaklarının başında turizm ve yükseköğrenimin geldiğini belirterek, tarım, sanayi ve inşaat sektörünün de önemli gelir kaynakları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta 1974 yılından beridir barış ve huzur olduğunu belirterek, adanın güvenli olmasından dolayı dünyanın birçok yerinden öğrencinin okumak için geldiğini, farklı ülkelerden kişilerin ev alarak ve iş kurarak ülkeye yerleştiğini ifade etti.

Türkiye’den gelen suyun kullanılmaya başlamasıyla tarım ve turizmde ilerlemeler yaşandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, adanın coğrafi konumundan dolayı birçok yere yakın olmasının bir avantaj olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız ve egemen bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’da deniz yetki alanları bulunduğunu belirterek, KKTC’nin her konuda güçlenmesi ve Türkiye ile iş birliğinin artması için çalışmaların sürdüğünü, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar yanında balıkçılık, turizm ve denizcilik konularında da büyük potansiyel olduğunu aktardı.

KKTC’ye uygulanan haksız kısıtlama ve engellemelerin bilim ve teknolojide atılan adımlarla aşıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapay zeka, ARGE ve dijitalleşme konularında önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’nü uygulanan haksız kısıtlamalar ve ambargolara rağmen ülkede başarılı iş insanlarının bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapasite, potansiyel ve dünyayla entegre olmuş girişimciler var. Türkiye buraya önem ve değer veriyor. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için altyapı yatırımları yapılıyor. Ülkenin güvenli olmasının yanı sıra, birçok avantajı olması yatırım iklimini artırıyor. Zemin güçlendikçe yatırımlar artıyor. Uluslararası yatırımcılar ülkeye yatırım yapıyor. Zeminin altında egemenlik ve devlet vardır” dedi.

Özinal

Sertaç Özinal da konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda rekabetçi teknoloji merkezi olma konusunda önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, geliştirilen projelerin, yurt içinde olduğu gibi küresel alanda da çok önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

KKTC’de geliştirilen projelerin yurt dışındaki yatırımcıların da ilgisini çekeceğine inandığını anlatan Özinal, her zaman gereken desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.