Cumhurbaşkanı Tatar, önce İstanbul, ardından da Adana ve İskenderun'da temaslarda bulundu.
Tatar dün gittiği İstanbul'da Başbakanlık tarafından düzenlenen “1. Kentler ve Kültürler Buluşması" çerçevesinde, Mehmet Gökyiğit’e ait 100’e yakın fotoğrafın sergilendiği "Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak" isimli fotoğraf sergisinin açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar bugün gittiği İskenderun'da Şampiyon Meleklerin adının verildiği okulun açılışını yaptı. Tatar, Adana'da da Çukurova Üniversitesi'nde konferans verdi. Cumhurbaşkanı Tatar'a üniversitede fahri doktora takdim edildi.