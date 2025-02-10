Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Din İşleri Başkanlığı görevine atanan Hakan Moral’a yeni görevinde başarılar diledi.

KKTC eski Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a da hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin tarihi boyunca milli ve dini değerleri ile bu topraklara tutunduğunu belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatının üyesi ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatının üyesi olarak uluslararası camia ile temaslarımızda Kıbrıs Türkünün İslam dünyasının bir parçası olduğunun ifade edilmekte olduğunu kaydetti.

İnanç ve ibadet özgürlüğü anlayışı ile devletimizin ibadet için zemin hazırlayarak sunabilmesinin başlıca görevi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ibadet yerlerinin yanı sıra Vakıflar İdaresinin hayır işleri ve yardımlaşma anlayışındaki çalışmalarının Kıbrıs Türk kültürünün bir parçası olarak önemini dile getirdi.

Ülkede bulunan imamların halkla bütünleşmeleri, birlik ve beraberliğe önem verilmesi gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşan Ramazan ayının birlik ve beraberlik için önemini anımsatarak Ramazan ayı için yapılacak hazırlıklarda da iyi çalışmalar diledi.