Giresun Belediye Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a “fahri hemşehrilik beratı” takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hemşehrilik beratı ile birlikte aralarındaki bağların daha da perçinleştiğini belirterek, Giresun halkına, yetkililere teşekkür etti, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

Tatar, aralarındaki kadim ve kutsal bağları sağlıklı bir şekilde geliştirmek, bölgede barışı ve huzuru sürdürmek, KKTC’nin bölgede gelişimini sürdürmesi ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hak ve menfaatleri korumak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Tatar, KKTC’nin egemen bir Türk devleti olarak bölgedeki varlığını sürdürmesi ve Türkiye Cumhuriyeti yanında Türk devletleri ve diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmek, pekiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

KKTC’nin eğitim turizm tarım alanlarında da yatırımları olduğunu, bu alanlarda dünyada görünürlülüğünün olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta Federal bir çözüm için anlayış ve iyi niyetle 50 yıl boyunca müzakere edildiğini ancak Annan Planına “hayır” diyen taraf tek taraflı ödüllendirilirken, dengelerin bozulduğunu, Kıbrıs Türk halkının ise önü tıkandığını belirtti.

Engellemelerin de devam ettiğini ifade eden Tatar, Rum tarafının bir anlaşmayı mümkün kılmamak için her türlü girişimi yaptığını söyledi.

Federasyon defterinin kapandığını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta “Kuzey ve Güney” olarak bir durum kalmadığını, Rumların “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tüm Kıbrıs adına kullandığını, ancak Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu anlattı.

“Biz cumhuriyetin kurucu ortağı, Türkiye de garantörüdür” diyen Tatar, bu kapsamda her türlü haklarını kullanacaklarını çünkü bölgedeki tüm bulunacak doğal zenginliklerde hakları olduğunu vurguladı.

Devletin isminin değiştirilmesi konusunda yapılan açıklamaların sorulması üzerine Tatar, isim değişikliği için Anayasal değişiklik çalışmaları yapılması gerektiğini ama bu süreçte konu ile ilgili değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile uyum içinde çalışmanın kendisi için önemli olduğunu, her alanda da tam uyum içinde çalıştığını ifade eden Tatar, önemli olanın bölgede güçlü bir Türk devletinin varlığı olduğunu vurguladı.