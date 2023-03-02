Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman’da İsias Otel enkazında hayatını kaybeden ‘Melekler Takımı’nın aileleri tarafından Twitter’da düzenlenen kampanyaya destek belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kaybettiğimiz çocuklarımızın canlarımızın hakkını sonuna kadar devlet olarak arayacağız.” açıklamasını yaptı.

Kaybettiğimiz çocuklarımızın canlarımızın hakkını sonuna kadar Devlet olarak arayacağız. #İsiasKıbrısUnutmayacak pic.twitter.com/wnLNAbznmE — Ersin Tatar (@ErsinrTatar) March 1, 2023

KARAKAYA: “HELAL OLSUN SANA BAŞKAN”

Öte yandan, Selin Karakaya’nın babası Enver Karakaya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın tweetini alıntılayarak, şöyle yazdı:

“Tweet at, bize destek ol’ dediğimde "Atarız" dedin ama inanmamıştım, helal olsun sana başkan. Aynı siyasi çizgide asla buluşmayacağız belki ama sana karşı oy verdiklerimizi de gördük bu süreçte! Kim yanımızda, kim değil hepsini yazıyoruz!”