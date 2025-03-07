Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde görev yapan kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve yazılı bir mesaj yayımladı.

Tatar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik mesajında, bu anlamlı günün önemine dikkat çekerek, "Tarihte kadınların eşitlik ve adalet arayışlarının sembolü olan bu özel günü, büyük bir mutluluk ve gururla karşılıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bu mücadelenin, New York'ta 1857 yılında tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları talebiyle başladığını ve zaman içinde küresel bir hareket haline geldiğini belirten Tatar, “Bu mücadele, kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yeri alma yolundaki kararlılığını simgelemektedir.” dedi.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, devletimizin kalkınmasında, ailelerin güçlenmesinde ve toplumsal barışın sağlanmasında hayati bir rol oynamıştır. Onların fedakarlıkları, azimleri ve başarıları, bizi daima ileriye taşıyan en değerli unsurlar arasında yer almaktadır.

Devletimiz, kadın haklarının genişletilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Bilmeliyiz ki, kadının güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir. Birlikte çaba harcadıkça, daha adil ve eşit bir gelecek inşa edeceğimize inancım tamdır.

Bu özel günde, emeğini ve sevgisini hayatımıza katan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, onlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Gelecekte daha güzel günlerde, sağlık ve mutlulukla bir arada olmayı diliyorum."