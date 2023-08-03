Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, YAŞ toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Korgeneralliğe terfi ettirilen KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu tebrik etti.

Tatar mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu, 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Korgeneralliğe terfi etmeleri hasebiyle tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlayarak vatan savunması görevini yerine getirmenin yanı sıra afet dönemlerinde de ortaya koydukları üstün çabalarıyla halkın büyük takdirine mazhar olan komutanlarımız, görev süreleri boyunca Kıbrıs Türk halkıyla iç içe olarak sosyal ve kültürel yaşamlarımıza da dokunmuşlardır.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun KKTC’ye yapmış oldukları katkılar asla unutulmayacaktır. Her iki değerli komutanımıza, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde üstlenecekleri yeni görevlerinde şimdiden üstün başarılar diliyorum."