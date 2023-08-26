“Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın, 1071 yılında Bizans İmparatoru Romenos Diogenes'e karşı Malazgirt ovasında kazandığı zaferin 952’nci yıldönümündeyiz.” diyen Tatar, “Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen siyasal ve tarihsel açıdan büyük öneme sahip bu destansı zaferle Türkler, bir kere daha çıkmamak üzere asırlardır vatan bildikleri Anadolu’ya girmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Tatar açıkamasına şöyle devam etti:

“Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinin temelinin atıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi’yle birlikte Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması süreci hızlanmış, Türklerin Anadolu'ya köklü bir şekilde yerleşmeleri sağlanmıştır.

Siyasal olarak Türklerin Orta Doğu'da ve Balkanlar'da etkili bir güç haline gelmelerinin başlangıcını simgeleyen Malazgirt Zaferi, aynı zamanda Selçuklu İmparatorluğu'nun yükselişini tetiklemiş, ardından Anadolu'da birçok Türk beyliği ve devletinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bunun sonucunda Türkler, Orta Doğu'da ve Balkanlar'da uzun yıllar boyunca siyasi ve kültürel etki sahibi olmuşlardır.

Türk milletinin tarihindeki birliği ve dayanışmasını simgeleyen, Türkler arasında bir ortak kimlik ve tarih bilinci oluşturan, Türk milletinin gurur kaynaklarından olan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde

Anadolu’yu Türk vatanı yapan, bin yıla yakındır bu toprakları bize emanet eden bir ırkın ahfadı olarak Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcileri olarak manevi bilincimizi her daim koruyup köklerimize, tarihimize, devletimize ve bize emanet edilen manevi değerlere her koşulda sahip çıkarak atalarımıza layık olmaya devam edeceğimizi yineliyor, tüm aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anar, gazilerimizi ve kahraman halkımızı saygıyla selamlıyorum”