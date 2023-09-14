Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fehim Nevzat ve Münür Muhtaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Nevzat için yayımladığı mesajında şunları ifade etti:

"Fehim Nevzat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. İngiltere’de 1974 sonrası öğrencilik yıllarımdan beri tanıdığım, büyük sevgi ve saygı duyduğum Fehim abimin ani ve zamansız vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ESK ailesine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

Tatar, Muhtaroğlu'nun ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle:

"Münür Muhtaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar bir eğitimci olarak öğrencilerimize verdiği hizmetler, daha sonra İstanbul’da bulunduğum 1990’lı yılların başında Konsolos olarak ve emekli olmadan önce Başbakanlık Müsteşarı olarak hizmetleri unutulmayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim."