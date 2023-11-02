Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, zamanın iyi kullanılması ve eğitimin önemine işaret etti. Eğitimin hayat boyu devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, okumanın ve kişisel gelişimin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün yüzyıllardır verdiği mücadele sonucu bir devlet sahibi olmasının ardından güven, huzur ve barış içinde yaşadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafın amacının ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortadan kalkması ve Rum cumhuriyetine dönen devlete yama olunması olduğunu kaydetti.

“Bize düşen görev devletimize ve insanımıza sahip çıkmak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yıllar içinde değişim ve başarılar elde ettiğini söyledi. Ülkede turizmde 30 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu ve yurt dışında ülke tanıtımının yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yükseköğrenimde 144 ülkeden öğrenci, 100’den fazla ülkeden de akademisyen geldiğini dile getirdi.

İletişim ve ulaşımda yaşanan gelişmelerle dünyanın küçüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün dünyadaki yerini aldığını ve büyük ailenin bir parçası olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir değer olduğuna işaret eden

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin altyapıya yaptığı yatırımlar sayesinde turizm, yükseköğrenim tarım, sanayi ve hizmet sektöründe iş fırsatları bulunduğunu kaydetti.

Sağlıklı yaşam ve kötü alışkanlıklardan uzak durulması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, spor ve ekip ruhu ile çalışmanın önemini vurguladı.

“Görevimiz devleti anlatmak, tanıtmak, ekonomik yapıyı güçlendirmek ve size emanet etmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına şöyle devam etti:

“Devlet, size kendinizi geliştirmeniz için imkanlar sunuyor. Eğitimciler sizlere yön vermek için uğraşıyor. Gençlerimize güveniyorum. Özgüven ve eğitimle başarıya ulaşacaksınız. Yetenekleriniz ve başarılarınız size yöne verecek. Fırsatları iyi değerlendirin, çalışın ve geleceğe iyi hazırlanın. Ülkeye sahip çıkmak, geleceğe yürümek ve başarıya imza atmak birbirinizin yanında olmanız ve birbirinize destek olmanız temennimizdir. Ülkeyi yönetecek, değerlere sahip çıkacak ve yön verecek olan sizlersiniz. Gelecekte söz sahibi sizler olacaksınız. Sizlere başarılar diliyorum”