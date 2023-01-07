Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Girne-Değirmenlik ana yolunda trafik kazası geçirdi.

Zort, geçirdiği trafik kazasının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir yaralanmasının olmadığını ifade etti.

Zort’un açıklaması şöyle:

“Değerli arkadaşlar az önce bir trafik kazası geçirdim. Herhangi bir yaralanmam yoktur. Herkese çok teşekkür ederim. Aramalara ve mesajlara şu an cevap veremiyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Mesajlara ve aramalara ilerleyen saatlerde cevap vereceğim.”