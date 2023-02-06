Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlık ettiği toplantı saat 08.00 sıralarında başladı.
Toplantıda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil yer alıyor.
Türkiye'de, Kahramanmaraş'ta saat 03.17'de 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yorumlar