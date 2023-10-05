Meclisten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşülmesini tamamlandı. Bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü okunuşu bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecek.