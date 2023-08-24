Genel kurulda son olarak CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Asım Akansoy ve Ekonomi ve Enerji Bakanı OIgun Amcaoğlu konuşma yaptı.

Ana muhalefet CTP'nin "Özel Şirketlerle Yapılan Uzun Vadeli Anlaşmalar Ve Alınan İdari Kararlar İle Kamu Kaynaklarının Tüketilmesi, Ülke Ekonomisinin Çıkmaza Sürüklenmesi Ve Halkın Karşı Karşıya Bırakıldığı Zorluklar" konusu ele almak üzere bugün olağanüstü toplanan genel kurul yaklaşık 6 saat sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun çağrısı üzerine yarın yeniden olağanüstü toplanacak.