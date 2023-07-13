Cumhuriyet Meclisi, Özuslu’nun yemin etmesi gündemiyle olağanüstü toplandı.

3'üncü Olağanüstü Birleşim Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.45’te başladı.

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu ant içtikten sonra Genel Kurul kapandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sami Özuslu’yu kutlayarak, başarılar diledi.

25 Haziran’da gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nde, Cumhuriyet Meclisi’nde eksik olan bir milletvekilliği için yarışan adayların kazananı, yüzde 43.73 oy oranı ile Sami Özuslu olmuştu.

Seçimin ardından 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle;

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.