Bellapais’te düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Töre, Kıbrıs Türk kadınının Atatürk’ün çizdiği yoldan ilham alarak her zaman büyük işler başardığını söyledi.

Kıbrıs Türkünün yaşadığı zor süreçlerde verilen mücadelede kadının her zaman büyük rolü olduğuna değinen Töre, şehit olan, eşini şehit veren çocuklarını babasız yetiştirmek zorunda kalan kadınlara çok şey borçlu olunduğunu belirtti.

Gerçekleşen sergiyi çok anlamlı bulduklarını ifade eden Töre, adı geçen 40 kadının topluma öncülük ettiğini, ancak bunun da ötesinde yüzlerce kadının verdiği mücadele ile Cumhuriyetin taçlandığını vurguladı.

Töre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile Büyükelçisinin eşi Birgül Feyzioğlu başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutladı.