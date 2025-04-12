DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Amfisi’nde gerçekleştirilen panelde Dr. Fırat, “C-Tech’te Neler Yaptık? Zorluklar, Başarılar ve Tecrübelerle Bugün ve Geleceğe Bakış” konulu sunum gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde DAÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek, bir DAÜ mezunu olan Dr. Fırat’ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Dr. Fırat’ın sunumunda tecrübelerini paylaşacağını aktaran Doç. Dr. Uyguroğlu, verimli bir panel geçmesini temenni etti.

Savunma Teknolojileri ve Bilişim Konusu Ele Alındı

Dr. Fırat sunumuna DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayarak, C-Tech hakkında detaylı bilgiler verdi. Sunumunda savunma ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri ele alan Dr. Fırat, tecrübeleri ile öğrencilere ışık tuttu. Panel sonunda Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uyguroğlu tarafından katkılarından dolayı Dr. Fırat’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç Ziyaret Edildi

Gerçekleştirilen panel öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret eden Dr. Fırat, yıllar önce mezun olduğu DAÜ’ye tekrardan gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. DAÜ’de almış olduğu eğtimin kariyerinde oynadığı rol üzerinde de duran Dr. Fırat, öğrencilik dönemlerinde yaşadıklarını Prof. Dr. Kılıç ile paylaştı.

Prof. Dr. Kılıç, başarılı bir DAÜ mezununu ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, DAÜ’nün mezunları ile her zaman gurur duyduğunu ve duymaya devam edeceğini bildirdi.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Dr. Fırat’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi. Söz konusu ziyarette DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu ve MİKA Mezunlarla İletişim Birimi Sorumlusu Damla Sayman da hazır bulundu.