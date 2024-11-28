CE, TSE, ve ISO belgeleriyle ürünlerinin güvenirliğini kanıtlayan Cyprocable, Nisan ayındaki TÜYAP Yapı Fuarının (Turkeybuild Istanbul 2024) ardından uluslararası MÜSİAS Expo Fuarında yer yer alarak, ülkemiz sanayisini bu yıl ikinci kez alanında temsil etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın destekleriyle katıldığı fuarda, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu , Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KTSO temsilcilerininde içlerinde bulunduğu KKTC heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ve diğer yetkililer tarafından da ziyaret edildi.

Cyprocable 2,5 yıl önce başlayan ihracat yolculuğuna, uluslararası organizasyonlarla devam ederek büyümeye odaklanıyor. Cyprocable , sadece bir kablo üreticisi değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs ‘ın ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. Cyprocable, Uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil ederek, ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.