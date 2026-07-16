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Yetkililer, sürücülerin belirtilen saatlerde kapalı güzergâhı kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında yürütülecek çalışmalar nedeniyle söz konusu güzergâh 09.00 ile 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

Girne-Değirmenlik Dağ Yolu'nun Girne Acapulco Kavşağı ile Değirmenlik yol ayrımı (Taş Ocakları Bölgesi) arasındaki bölüm, yol çalışmaları nedeniyle pazar günü geçici olarak trafiğe kapatılacak.

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