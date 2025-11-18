Belediye’den yapılan açıklamaya göre, şikâyet üzerine Bahriyeli Sokak’ta gerçekleştirilen denetimde, ürünlerin hijyen ve sağlık koşullarına aykırı biçimde hazırlandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şahsın sözlü beyanında dana ayaklarını “çorbalık amaçlı yaptığını” söylemesine rağmen, talep üzerine ürünleri sattığının zabıta ekipleri tarafından belirlenerek kayıt altına alındığı kaydedildi.

Zabıta ekipleri tarafından tüm ürünlere müsadere işlemi uygulandığının belirtildiği açıklamada, şahıs hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi Sorumlusu Harun Oza, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla süreceğini duyurdu.