DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Eczacılık Fakültesi Yeşil Salon’da düzenlenen seminerde, mesleki rol modelliği ve beklenti yönetimi, hasta güvenliği, iletişim ve ekip çalışması ile liderlik konuları ele alındı.

Seminerin, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eczacılık İşletmeciliği ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Sözen Şahne tarafından verildiği belirtildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını KTEB Başkanı Ecz. Duygu Karahan Kuran yaptı. Kuran, söz konusu etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.

Ardından söz alan DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan da, etkinliğin temel amacının sahada görev yapan eczacıların özellikle staj süreçlerinde görevlerini kolaylaştıracak bilgilerin paylaşılması olduğunu aktardı.

Seminer kapsamında, Doç. Dr. Bilge Sözen Şahne mesleki rol modelliği, beklenti yönetimi, hasta güvenliği, iletişim ve ekip çalışması ile liderlik konularında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

Etkinlik sonunda, DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Ozan Gülcan, Doç. Dr. Bilge Sözen Şahne’ye plaket takdim etti. Etkinlik, katılımcılara sertifikalarının sunulması ve günün anısına gerçekleştirilen fotoğraf çekimi ile son buldu.