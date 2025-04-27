1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nın Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde, DAÜ EMU Riders takımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tarımı daha verimli ve akıllı hale getirmek için dijital bir sistemden oluşan proje tasarladı.

DAÜ öğrencilerinden oluşan EMU Riders takımı söz konusu projeyi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri takım kaptanı Yusuf Eren Çakır liderliğinde Mithatcan Sonsuz, Sümeyye Kaynak ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emirkan Eşme ile Arda Günsüren’in katkılarıyla gerçekleştirdi.

DataHarvest: Akıllı Tarımın Yeni Yüzü

EMU Riders takımı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DataHarvest: Akıllı Tarımın Yeni Yüzü teması ile tasarlandı. KKTC’de tarım, kuraklık ve geleneksel yöntemlerin sınırları nedeniyle her geçen gün daha fazla zorlaşıyor. DataHarvest, tarlaya yerleştirilen sensörlerle sıcaklık, nem ve yağış gibi bilgileri toplayarak bu zorluklara modern bir çözüm sunuyor. Veriler internete aktarılıyor, yapay zekâ ile analiz ediliyor ve çiftçilere sade bir ekran üzerinden anlaşılır öneriler sunuluyor. Güneş enerjisiyle çalışan söz konusu sistem, açık kaynak yapısı ve KKTC’ye özel çözümleriyle dikkat çekiyor. Üstelik benzer sistemlere kıyasla yaklaşık %50 daha uygun maliyetle uygulanabiliyor. Bu sayede bireysel çiftçiler ve küçük işletmeler için erişilebilir bir teknoloji hâline geliyor. DataHarvest sayesinde çiftçiler artık toprağın neye ihtiyacı olduğunu daha iyi biliyor. Tarımda verim artıyor, su israfı azalıyor ve çevresel sürdürülebilirlik destekleniyor. KKTC tarımı için yerli, akıllı ve ekonomik bir çözüm: DataHarvest.”