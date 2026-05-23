Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, 4. Sınıf öğrencileri Nurserin Bağdatlı, Sinem Nur Vardar ve Arda Ünalan, “Dijital Farkındalık ve Siber Zorbalık” konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 4 farklı okulda seminer düzenledi. Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Turgut Ortaokulu ve Demokrasi Ortaokulu’nda gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere güvenli internet kullanımı, sosyal medya bilinçliliği ve siber zorbalığın etkileri hakkında bilgi verildi. Üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerde dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınabilecek önlemler anlatılırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Seminerler, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.