Sınav, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, 10.30 – 13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, Ankara, İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Aday öğrenciler, sınav sonucunda DAÜ’nün sunduğu çeşitli burs olanaklarından yararlanma fırsatı elde edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversite olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, nitelikli eğitimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve başarılı öğrencileri teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Giriş ve Burs Sınavı ile öğrencilerimize önemli fırsatlar sunarken, onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ’nün uluslararası standartlarda eğitim sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren çok kültürlü yapının üniversitenin en önemli güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri DAÜ ailesinin bir parçası olmaya davet etti.

Burs Olanakları

Sınav kapsamında başarılı adaylara öğrenim ücretinde %100, %75 ve %50 oranlarında burs imkânı sunuluyor. Burslar yalnızca öğrenim ücretini kapsayacak şekilde, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi boyunca geçerli olacak. İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlarda bu süreye en fazla bir yıl hazırlık süresi de dahil edilecek.

Ayrıca GCE A/AS Level sonuçlarıyla başvuran KKTC uyruklu öğrencilere, belirlenen kontenjanlar dahilinde başarı kriterlerine göre aynı oranlarda burs verilecek. KKTC lise birincilerine ise %100 öğrenim ücreti bursu uygulanacak.

Başarı bursları, program bazında en yüksek akademik performansı gösteren öğrencilere verilirken, başarılı sporculara sağlanan burslar ise üniversiteyi temsil eden veya milli sporcu niteliği taşıyan öğrencileri kapsıyor. Engelli öğrenci bursları ve şehit veya malül gazi çocuklarına yönelik %100 öğrenim ücreti bursları da sosyal destek kapsamında sunulacak.

Personel, mezun, kardeş ve aile indirimleri ile de üniversite kendi mensuplarına ve yakınlarına farklı oranlarda öğrenim ücreti avantajları sağlıyor. Bu kapsamda ayrıca erken ödeme indirimi uygulaması da yer alacak ve öğrenciler belirlenen tarihler içinde öğrenim ücretlerini peşin ödemeleri halinde ek indirim avantajından yararlanabilecek.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı hakkında detaylı bilgi almak ve online başvuru yapmak için +90 392 630 11 11 ve +90 533 820 10 40 numaralı telefonları arayabilir veya www.emu.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.