Doğu Akdeniz Üniversitesi kampus alanı içerisinde isimsiz yol üzerinde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı motosiklet 23 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, isimsiz yol üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki RL 026 plakalı salon aracı ile seyreden Shamuhammet Berdıgylyjov (22), İşletme Fakültesi önlerindeki çembere geldiğinde, çemberi dönmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru seyretmekte olan Umar Ali (23) yönetimindeki UG 538 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Umar Ali, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

RL 026 plakalı araç sürücüsü Shamuhammet Berdıgylyjov ise tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.