DAÜ'de aldığı teorik ve pratik eğitimle güçlü bir temel oluşturan Berk, bugün pazarlama ve kurumsal iletişim alanında global markalar için stratejik projeler geliştiriyor. Üniversite yıllarında edindiği bilgi ve deneyimlerle iletişim stratejileri, marka yönetimi ve etkinlik organizasyonu konularında uzmanlaşan Berk, DAÜ'deki proje tabanlı dersler, bitirme projeleri ve aktif öğrenci çalışmaları sayesinde iş dünyasına sağlam bir adım attığını ifade ediyor.

Geniş Bir Uzmanlık Alanına Sahip

Atıl Berk, iletişim sektöründeki kariyerine çeşitli ajans ve kurumsal firmalarda önemli görevler üstlenerek başladı. Medya ilişkileri yönetimi, kriz iletişimi, iç iletişim ve marka kimliği gibi alanlarda geniş bir uzmanlık alanı bulunan Berk, kariyerine kurumsal ve pazarlama iletişimi yöneticisi olarak devam ediyor. OPPO Türkiye, DIAS Corporate Group ve Re-Pie Asset Management gibi önde gelen firmalarda üst düzey görevler üstlenen Berk, şu anda Realme, Tineco ve Ecovacs markalarının Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

“Sağlam Bir Donanıma Sahip Olmamı Sağladı”

DAÜ'de aldığı eğitimin ve kazandığı tecrübelerin kendisini iş dünyasına hazırlamada büyük rol oynadığını belirten Atıl Berk, "Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü, hem teorik hem de pratik anlamda kendimi geliştirmem için sağlam bir temel oluşturdu. Hayatımın en güzel arkadaşlıklarını ve yıllarını yaşamamın yanı sıra bölüm, iletişim stratejileri, marka yönetimi, etkinlik yönetimi, bütünleşik pazarlama ve çok zengin seçmeli ders imkanlarıyla sağlam bir donanıma sahip olmamı sağladı. Ayrıca, proje tabanlı dersler, bitirme projeleri ve üniversite içerisinde aktif olarak aldığım görevlerle gerçek iş dünyasına hazırlanma fırsatı buldum" diyerek DAÜ’ye olan bağlılığını dile getirdi.