DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu Emre Tok, önceki kariyerinde Microsoft UK’de Bing Pazarlama Müdürü olarak görev almış, ardından Careem’de Vice President pozisyonunda bulunmuş ve Careem’in Uber’e 3,1 milyar dolar karşılığında satılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Tok, şu anda Dubai merkezli siber güvenlik şirketi PureSquare’ın PureVPN bölümünde Chief Growth Officer (Başkan Yardımcısı) olarak görev yapmaktadır.

Üniversite hayatına 1993 yılında DAÜ'de başlayan Emre Tok, internetle tanışma fırsatını da DAÜ’de bulduğunu ve 27 yıldır çevrim içi projeler ve ürünler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Tok, DAÜ'nün sunduğu laboratuvarlar ve fırsatlar sayesinde internetin gücünü erken yaşta keşfetme şansı bulduğunu sözlerine ekledi.

DAÜ'nün öğrencilere sunduğu eğitimin, kariyerinde büyük bir etkisi olduğunu vurgulayan Tok, DAÜ’nün öğrencilere sağladığı sağlam akademik altyapı ve fırsatların bugünkü başarısına ulaşmasında önemli bir yol gösterici olduğunu belirtti. Tok, "DAÜ, bana sadece teknik bilgileri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda meraklı ve araştıran bir birey olarak dünyaya bakmamı sağladı. Okulumuzun güçlü akademik kadrosu ve teknolojik altyapısı, kariyerime yön veren en önemli etkenlerden biri oldu" dedi.

Emre Tok ayrıca, DAÜ'de kazandığı arkadaşlıkların, sadece profesyonel anlamda değil, kişisel yaşamında da büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "DAÜ'de tanıştığım arkadaşlarım, sadece kariyerime değil, hayatıma da yön verdi. Şu an birlikte emekliliğimizi geçireceğimiz arkadaşlarımı DAÜ’de buldum." dedi.